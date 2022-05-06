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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією США не фіксують ознак підготовки Білорусі до війни проти України

США не фіксують ознак підготовки Білорусі до війни проти України

6 травня, 2022 п'ятниця
06:40
війна з Росією Пентагон

Пентагон вважає, що Білорусь не збирається активно воювати проти України, попри раптові військові навчання

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони США Джон Кірбі.

"Наразі немає ознак, що Білорусь має намір стати активним учасником війни в Україні", - зауважив він.

Також Джон Кірбі відмовився коментувати хід військових навчань у Білорусі.

  • Білорусь привела окремі підрозділи збройних сил у вищі ступені боєготовності.

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Новини
Білорусь
Пентагон
військові навчання
брифінг
Міноборони США
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