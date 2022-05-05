Білорусь привела окремі підрозділи збройних сил у вищі ступені боєготовності, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.



За даними Генерального штабу, окупанти продовжують наступ у Східній операційній зоні та намагаються встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей. Крім того, росіяни намагаються утримати сухопутний коридор між областями та окупованим Кримом.



На тимчасово захоплених територіях ворог продовжує розкрадати продукцію аграрних підприємств. Росіяни імітують там волонтерську діяльність та звинувачують уряд України у створенні гуманітарної катастрофи.

Крім того, російські окупанти продовжують обстріли з мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.



На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Генштаб повідомляє, що було зафіксовано приведення Білоруссю окремих підрозділів збройних сил у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.



На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.



На Слобожанському напрямку окупанти зробили невдалу спробу відновити втрачені позиції в районі Харкова. Намагалися взяти наступом території в районі населеного пункту Старий Салтів. Крім того, на Харківщині окупанти облаштували на базі Куп’янської міської лікарні військовий шпиталь. Таким чином, ворог здійснює нарощення системи медичного забезпечення своїх військ за рахунок цивільних медзакладів. Продовжуються обстріли територій навколо міста Ізюм.



Генштаб інформує, що через значні втрати росіяни вивели на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ.



На Донецькому напрямку росіяни здійснили провальну спробу окупувати Попасну, а також взяти під повний контроль Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк. Успіхів не мали.



На Південнобузькому напрямку окупанти поповнюють запаси боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів. Намагаються укріпити позиції.



На тимчасово захоплених територіях росіяни продовжують вживати адміністративно-поліцейських заходів.

Окупанти здійснюють фільтрацію місцевих мешканців та зривають евакуацію на територію підконтрольну Україні.

Водночас росіяни намагаються поповнити втрати особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців-контрактників.

Зранку 5 травня українська армія відновила контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївщини та Херсонщини.

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