Про це директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив в ефірі Еспресо.

"З одного боку, якщо Україна перемагає, то треба дати ще зброї і вони дають. З іншого боку, вони не хочуть, щоб Україна теж перемогла і Росія зазнала тотальної і нищівної поразки, яка б загнала Путіна в кут. В якому б він подумав про використання зброї масового ураження", - зазначив він.

На його думку, Путін цілком втратив залишки раціональності як особа у міжнародній політиці.

"Всього можна очікувати, він не любить програвати. Не знає, не вміє програвати. Можливо, зробить більшу ескалацію, і тоді НАТО та США будуть вимушені втручатися і вже завдавати удари по армії РФ в Україні у випадку використання ядерної зброї", - вважає Дубовик.

Він додав, що Америка не хоче, що Україна принизила РФ.

"Америка тут балансує між тим, що Україну потрібно підтримувати та надавати нову зброю. З іншого боку, вони не хочуть штовхати Україну до речей, які будуть занадто принизливі для РФ. Будуть спричиняти дестабілізацію чи дезінтеграцію Росії або підштовхнуть Путіна та оточення до якихось вже радикальних військових дій, яких ми не бачили в цій війні", - підсумував експерт.