США не підтримали Зеленського, розкритикувавши руйнування антикорупційної системи, - Княжицький

Про це написав народний депутат Микола Княжицький у Facebook.



"Після виходу з Афганістану США потрібно було продемонструвати, що вони залишаються впливовими у відстоюванні власних інтересів, інтересів союзників і демократії. Після м’яко кажучи суперечливої згоди на добудову Nord Stream-2 (насправді для нас - це повторення довоєнного Мюнхена), Байден і призначив заспокійливу зустріч з Зеленським", - зауважив він.



Княжицький назвав позитивним сигналом те, що США продемонстрували, що і надалі підтримуватимуть Україну, і додав, що цей сигнал обнадійливий та прогнозований.



"США не підтримали Зеленського, піддавши критиці корупційні процеси і спроби знищити антикорупційну систему. І мова не просто про боротьбу з корупцією, а про збереження демократичних процесів, які знищує влада Слуг Народу. Загалом це теж позитивний тренд", - заявив нардеп.



Він написав, що Америка підтримає власні фірми для входу на ринок України і Україну дешевими грошима для забезпечення цього входу, зокрема в енергетиці.



"Це стане додатковим навантаженням на українських платників податків, зате збільшить нашу енергетичну незалежність. За все потрібно платити, і у нашому випадку краще американцям, ніж агресору", - вважає Княжицький.



Нардеп додав, що сподівання на підтримку США у протистоянні з Росією є важливими.



"Ця підтримка може стати вирішальною. Сподівання на впливи у внутрішній політиці марні. Процеси в Афганістані ще раз засвідчили, що жодні зовнішні впливи і підтримка ззовні тих чи інших політичних груп не гарантують цим групам політичного успіху. Спиратися потрібно лише на власний народ", - підсумував він.



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