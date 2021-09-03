США не підтримали Зеленського, розкритикувавши руйнування антикорупційної системи, - Княжицький
Зустріч президентів США та України - Джо Байдена та Володимира Зеленського - стала елементом американської політики
Про це написав народний депутат Микола Княжицький у Facebook.
"Після виходу з Афганістану США потрібно було продемонструвати, що вони залишаються впливовими у відстоюванні власних інтересів, інтересів союзників і демократії. Після м’яко кажучи суперечливої згоди на добудову Nord Stream-2 (насправді для нас - це повторення довоєнного Мюнхена), Байден і призначив заспокійливу зустріч з Зеленським", - зауважив він.
Княжицький назвав позитивним сигналом те, що США продемонстрували, що і надалі підтримуватимуть Україну, і додав, що цей сигнал обнадійливий та прогнозований.
"США не підтримали Зеленського, піддавши критиці корупційні процеси і спроби знищити антикорупційну систему. І мова не просто про боротьбу з корупцією, а про збереження демократичних процесів, які знищує влада Слуг Народу. Загалом це теж позитивний тренд", - заявив нардеп.
Він написав, що Америка підтримає власні фірми для входу на ринок України і Україну дешевими грошима для забезпечення цього входу, зокрема в енергетиці.
"Це стане додатковим навантаженням на українських платників податків, зате збільшить нашу енергетичну незалежність. За все потрібно платити, і у нашому випадку краще американцям, ніж агресору", - вважає Княжицький.
Нардеп додав, що сподівання на підтримку США у протистоянні з Росією є важливими.
"Ця підтримка може стати вирішальною. Сподівання на впливи у внутрішній політиці марні. Процеси в Афганістані ще раз засвідчили, що жодні зовнішні впливи і підтримка ззовні тих чи інших політичних груп не гарантують цим групам політичного успіху. Спиратися потрібно лише на власний народ", - підсумував він.
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