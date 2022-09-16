США не виявили ознак втручання Росії у вибори в Італії, – Драґі
Серед суб’єктів, через яких Росія намагалася вплинути на внутрішню ситуацію в понад двох десятках країн, немає жодної політичної партії Італії, запевнив у п’ятницю, 16 вересня, прем’єр-міністр держави Маріо Драґі
Про це повідомляє видання Reuters.
За словами Драґі, після публікації повідомлення про кампанію із втручання у внутрішні справи, спонсоровану Росією, він поговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
"Державний секретар США підтвердив, що італійські політичні сили не були в переліку одержувачів російського фінансування. Американська розвідка підтвердила, що не має доказів таємного фінансування кандидатів і політичних партій, які беруть участь у нинішніх виборах, із боку Росії", – запевнив Драґі.
Такод окрім цього, він повідомив, що італійська демократія є сильною і не є вразливою для впливів іноземних держав та "їхніх маріонеткових найманців". Він нагадав, що за останні 20 років Росія систематично намагалася підкупити еліти у США і багатьох європейських країнах.
Тема можливого впливу Росії не раз порушувалася під час передвиборчої кампанії в Італії.
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