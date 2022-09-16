США не виявили ознак втручання Росії у вибори в Італії, – Драґі

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами Драґі, після публікації повідомлення про кампанію із втручання у внутрішні справи, спонсоровану Росією, він поговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Державний секретар США підтвердив, що італійські політичні сили не були в переліку одержувачів російського фінансування. Американська розвідка підтвердила, що не має доказів таємного фінансування кандидатів і політичних партій, які беруть участь у нинішніх виборах, із боку Росії", – запевнив Драґі.

Такод окрім цього, він повідомив, що італійська демократія є сильною і не є вразливою для впливів іноземних держав та "їхніх маріонеткових найманців". Він нагадав, що за останні 20 років Росія систематично намагалася підкупити еліти у США і багатьох європейських країнах.

Тема можливого впливу Росії не раз порушувалася під час передвиборчої кампанії в Італії.

6 вересня ЗМІ повідомили, що Італія планує скоротити споживання природного газу протягом зимового сезону шляхом збільшення використання вугілля, зменшення опалення по всій країні.

9 вересня до Києва прибув з візитом італійський сенатор Адольфо Урсо - член партії "Брати Італії", яка очолює перегони в країні перед формуванням нового уряду.