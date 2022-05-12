США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post

Про це повідомляє Washington Post.

Джерела видання у вищих українських та американських політичних колах зазначають, що США воліють не надавати детальної інформації, яка б допомогла знищити представників російського командування. До цієї категорії потрапляють, зокрема, начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Крім цього, обмеження стосуються інформації, яка може допомогти Україні атакувати російські цілі за межами України.

WP припускає, що на такі кроки Вашингтон пішов, аби Москва не мала підстав вважати США стороною атак, які Україна може здійснювати на території Росії.

5 травня повідомлялося, що Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли ліквідувати багатьох російських генералів.

6 травня газета New York Times написала, що потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані.

7 травня телеканал NBC повідомив, що президент США Джо Байден назвав контрпродуктивними оприлюднену в ЗМІ інформацію про розвідувальні дані, які Вашингтон надає Україні.

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