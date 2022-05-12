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Головна війна з Росією США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post

США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post

12 травня, 2022 четвер
05:42
війна з Росією Пентагон

Сполучені Штати обмежили передачу Україні розвідувальних даних про високопосадовців російської армії та цілі на території країни-агресора

Про це повідомляє Washington Post.

Джерела видання у вищих українських та американських політичних колах зазначають, що США воліють не надавати детальної інформації, яка б допомогла знищити представників російського командування. До цієї категорії потрапляють, зокрема, начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Крім цього, обмеження стосуються інформації, яка може допомогти Україні атакувати російські цілі за межами України. 

WP припускає, що на такі кроки Вашингтон пішов, аби Москва не мала підстав вважати США стороною атак, які Україна може здійснювати на території Росії.

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розвідка
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
США
розвідка США
командування
американська розвідка
російські генерали
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