США передадуть Литві протитанкові комплекси Javelin на $125 млн
Держдеп США схвалив продаж Литві протитанкових ракетних комплексів Javelin
Про це повідомляє Пентагон, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з угодою, США передадуть Литві 341 ракету FGM-148F, 30 командних пускових установок, запасних частин, а також здійснюватимуть технічну підтримку.
Загалом поставлять техніки на суму $125 млн.
У США зазначили, що це "допоможе Литві на довгостроковій основі зміцнити оборонний потенціал для захисту суверенітету та територіальної цілісності з метою задоволення потреб у сфері національної оборони".
Агентство зі співпраці в оборонній та безпековій сферах американського Міноборони повідомило Конгресу про заплановану передачу протитанкові ракетні комплекси, але не уточнило, чи уклало договір і чи завершені переговори з Литвою.
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