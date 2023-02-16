США передали Україні багато зброї зі складів в Ізраїлі, - депутат Кнесету

Про це він розповів в інтерв'ю RTVI.

"Не секрет, що більшу частину зброї, яка була на складах в Ізраїлі, американці поставили Україні", - сказав Едельштейн. За його словами, це не викликало негативної реакції та питань із боку ізраїльських політиків, які, як вважає депутат, розуміють "необхідність таких постачань".

Едельштейн пояснив відмову Єрусалима у постачанні зброї непростою ситуацією в самому Ізраїлі, зважаючи на те, що на півдні діє палестинський рух "Хамас", на півночі — ліванське угруповання "Хезболла". "У наступному колі — Іран і таке інше. Тому є суто практичні моменти", - додав ізраїльський депутат.

На думку голови комісії Кнесета, люди розуміють, що "Ізраїль має певні обмеження". "Я, як голова комітету із закордонних справ та оборони, щось не чув, що у нас є величезна кількість зброї, якою ми можемо так просто поділитися",— сказав Едельштейн.

Депутат зазначив, що був радий почути "чи то повідомлення, чи то витік з канцелярії прем'єр-міністра" про плани Єрусалиму змінити політику щодо російсько-українського конфлікту. Він підтримав таке рішення та зазначив, що "основний друг і партнер" Росії — це Іран.

Едельштейн висловив сподівання, що Ізраїль у майбутньому робитиме більше для підтримки України. Він зазначив, що Єрусалим уже "немало робить і в галузі гуманітарної допомоги" і останнім часом "починає робити більше у всьому, що стосується систем попередження та таких речей, які цивільному населенню допомагають у разі повітряних атак чи якихось таких бойових дій".

Ізраїль підтримує Україну у конфлікті з Росією, але самостійно не постачає Києву зброю. Джерела американської газети The New York Times та турецького агентства "Анадолу" раніше повідомляли, що з Ізраїлю в Україну було перекинуто американське військове обладнання та боєприпаси. Посол РФ в Ізраїлі Анатолій Вікторов говорив, що Москва запросить у Єрусалима інформацію з цього приводу.