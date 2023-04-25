США переносять базу дозаправки літаків НАТО з Німеччини до Польщі

Про це пише видання The Stripes, яке спеціалізується на військовій тематиці.

Літаки-заправники резерву ВПС США і ВПС Національної гвардії нещодавно вилетіли з авіабази Спангдалем в Німеччині в рамках операції "Мідна стріла", що має на меті посилити можливості дозаправки в повітрі на континенті.

Найближчими місяцями 19 таких літаків, що базуються в США, прибудуть до центральнозахідного польського міста Повідз, де заплановано кілька операцій на підтримку діяльності НАТО.

Літаки в Повідзі можуть бути призначені для дозаправки бойових літаків, в тому числі найсучаснішого у світі винищувача F-35A Lightning II, що потенційно розширює діапазон місій НАТО. Нещодавно голландські ВПС перекинули вісім таких літаків на авіабазу Мальборк в Польщі.

Літаки-заправники почали літати з Повідзу на початку березня, а 13 квітня літак "Pegasus" з 931-го авіаційного крила ВПС США заправив літаки F/A-18 ВПС Фінляндії.