США переносять базу дозаправки літаків НАТО з Німеччини до Польщі
Військово-повітряні сили США в осяжному майбутньому перенесуть свою місію з дозаправки літаків з Німеччини до Польщі з метою посилення східного флангу НАТО
Про це пише видання The Stripes, яке спеціалізується на військовій тематиці.
Літаки-заправники резерву ВПС США і ВПС Національної гвардії нещодавно вилетіли з авіабази Спангдалем в Німеччині в рамках операції "Мідна стріла", що має на меті посилити можливості дозаправки в повітрі на континенті.
Найближчими місяцями 19 таких літаків, що базуються в США, прибудуть до центральнозахідного польського міста Повідз, де заплановано кілька операцій на підтримку діяльності НАТО.
Літаки в Повідзі можуть бути призначені для дозаправки бойових літаків, в тому числі найсучаснішого у світі винищувача F-35A Lightning II, що потенційно розширює діапазон місій НАТО. Нещодавно голландські ВПС перекинули вісім таких літаків на авіабазу Мальборк в Польщі.
Літаки-заправники почали літати з Повідзу на початку березня, а 13 квітня літак "Pegasus" з 931-го авіаційного крила ВПС США заправив літаки F/A-18 ВПС Фінляндії.
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