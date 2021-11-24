"США підтверджують відданість народу України": Байден віддав шану пам'яті жертвам Голодомору

Заяву оприлюднив сайт Білого дому.



"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та віддаємо шану мільйонам невинних українців, які постраждали та загинули під час Голодомору - смерті від голоду - 1932 та 1933 років. Чоловіки, жінки та діти, які втратили життя під час цього голоду, стали жертвами жорстокої політики та цілеспрямованих дій режиму Йосипа Сталіна. Цього місяця, коли ми вшановуємо пам'ять тих, чиє життя було втрачено, давайте також знову віддамо себе постійній роботі щодо запобігання подібним трагедіям у майбутньому та підтримки тих, хто сьогодні страждає під ярмом тиранії", - сказав Байден.



Президент США також наголосив на підтримці українського народу та суверенітету і територіальної цілісності України.



"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість, і зрештою створивши вільне та демократичне суспільство. Пам'ятаючи про біль і жертв Голодомору, Сполучені Штати також підтверджують нашу відданість сьогоднішньому народу України та нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше у центрі Вашингтона відкрили виставку "Голодомор очима українських художників".

Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію.