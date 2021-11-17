Відчути трагедію: у центрі Вашингтона відкрили виставку "Голодомор очима українських художників"

Про це повідомляє Украінформ.

Виставку організували Український дім і Американсько-Українська ділова рада (USUBC) за підтримки посольства України в США.

На ній представлені картини, гравюри, плакати та інші твори художників, які було очевидцями Голодомору.



Загалом експозиція налічує близько 70 художніх творів.



"Дуже й дуже важливо наочно розповідати про цю трагедію, цю катастрофу, оскільки зображення варті більше, ніж тисячі слів", - сказав власник колекції художніх творів та співорганізатор виставки, президент Американсько-Української ділової ради Морган Вільямс.



Він додав, що частину картин презентували в Києві в 2000 році, але тоді ініціативу підтримала невелика кількість людей. Проте з того часу відбулося багато змін і про Голодомор дізнається більше людей.



Директорка Українського дому у Вашингтоні Маріанна Фалкова зазначила, що на подію запросили дипломатів, активістів і журналістів.



"З нашого боку інтерес полягає в тому, аби показати американцям, як це дійсно відбувалося, щоб вони теж відчули цю трагедію. Крім представлених зображень, ми також намагалися відтворити побут українських поселень тих років, щоби можна було відчути цю атмосферу", - пояснила Маріанна Фалкова.



Посол України у США Оксана Маркарова назвала виставку одним зі способів донесення правди про те, що Голодомор був спричинений цілеспрямованою політикою Кремля.



"Для нас пам'ять про Голодомор важлива не лише як данина тим, хто загинув і був убитий комуністичним режимом, а й через те, що, на жаль, непокараний злочин завжди повертається", - сказала Маркарова.



Посол наголосила на необхідності притягнення до відповідальності радянський режим, особливо зважаючи на те, що йго послідовники зараз воюють проти України.



Виставка "Голодомор очима українських художників" триватиме у Вашингтоні до 3 грудня.



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