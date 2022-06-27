Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Окрім ЗРК, імовірно, буде оголошено про іншу військову допомогу Україні, включаючи додаткові артилерійські боєприпаси та контрбатарейні радари.

Як наголошують у виданні, посадовці Україи просили надати ЗСУ систему протиракетної оборони NASAMS, яка може вражати цілі на відстані понад 160 км. Проте для цього військовим потрібно буде пройти відповідне навчання.

Раніше президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Штати нададуть Україні "більш сучасні ракетні системи та боєприпаси".

Раніше повідомлялось, що США можуть надати Україні 18 бойових катерів у пакеті військової допомоги на 450 мільйонів доларів.

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