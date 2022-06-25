США передадуть Україні 18 катерів – журналіст Джек Детч
Новий пакет американської військової допомоги Україні серед іншого передбачатиме річкові та морські катери
Про це повідомив журналіст з видання Foreign Policy Джек Детч.
За його словами, США нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті військової допомоги на 450 мільйонів доларів.
Журналіст каже, що його джерела, зокрема високопосадовець Пентагону, стверджують, що до України надійдуть 2 невеликі річкові човни, 6 морських патрульних катерів, 10 захисних човнів середньої потужності.
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