США передадуть Україні 18 катерів – журналіст Джек Детч

Про це повідомив журналіст з видання Foreign Policy Джек Детч.

За його словами, США нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті військової допомоги на 450 мільйонів доларів.

Журналіст каже, що його джерела, зокрема високопосадовець Пентагону, стверджують, що до України надійдуть 2 невеликі річкові човни, 6 морських патрульних катерів, 10 захисних човнів середньої потужності.

24 червня телеканал CNBC повідомив, що Росія намагається перешкодити постачанням зброї в Україну, але безсила.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 24 червня, що єдиною перевагою, яка є у Росії, — це артилерія. Якщо Захід дасть необхідну зброю, ЗСУ переможуть у цій війні.

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