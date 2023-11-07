США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про плани передати Ізраїлю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Це тип високоточної керованої зброї, яка запускається з бойових літаків.

Згідно з планом, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

План також включає надання підтримки, складання, тестування та інших технологій, пов’язаних із використанням цього озброєння.