Снаряди для HIMARS та боєприпаси для артилерії: США планують ухвалити новий пакет військової допомоги Україні
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні
Про це інформує Європейська Правда.
За словами Кірбі, напередодні 1 серпня подробиці військової допомоги обговорювалися під час телефонної розмови представників України і США.
Вартість пакета допомоги становить $550 млн.
"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", – сказав представник Білого дому.
Як передає Кірбі, це вже 17-ий пакет військової допомоги від Штатів, який виділяється президентськими указами із запасів армії США.
Їхня загальна сума становить понад $8 млрд.
- Нагадаємо, що 26 липня Пентагон оприлюднив повний вміст нового пакету допомоги Україні: туди увійшли 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost
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