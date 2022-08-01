Про це інформує Європейська Правда.

За словами Кірбі, напередодні 1 серпня подробиці військової допомоги обговорювалися під час телефонної розмови представників України і США.

Вартість пакета допомоги становить $550 млн.

"В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 міліметрів, яка вже була передана Україні", – сказав представник Білого дому.

Як передає Кірбі, це вже 17-ий пакет військової допомоги від Штатів, який виділяється президентськими указами із запасів армії США.

Їхня загальна сума становить понад $8 млрд.

Нагадаємо, що 26 липня Пентагон оприлюднив повний вміст нового пакету допомоги Україні: туди увійшли 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost