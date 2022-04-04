США планують закликати країни ООН до виключення Росії з Ради з прав людини

Про це заявила постпред США при організації Лінда Томас-Грінфілд, передає ZN.ua.

"Це (присутність РФ у Раді – ред.) неправильно, тому ми вважаємо, що для Генасамблеї настав час проголосувати з метою виключити її звідти", - сказала вона.

Для такого рішення будуть потрібні голоси двох третин країн-членів Генасамблеї ООН, яку складають 193 держави, тобто 128 країн.