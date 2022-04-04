США планують закликати країни ООН до виключення Росії з Ради з прав людини
Сполучені Штати звернуться до Генасамблеї ООН із закликом виключити Росію з Ради з прав людини ООН
Про це заявила постпред США при організації Лінда Томас-Грінфілд, передає ZN.ua.
"Це (присутність РФ у Раді – ред.) неправильно, тому ми вважаємо, що для Генасамблеї настав час проголосувати з метою виключити її звідти", - сказала вона.
Для такого рішення будуть потрібні голоси двох третин країн-членів Генасамблеї ООН, яку складають 193 держави, тобто 128 країн.
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