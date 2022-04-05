США погодили продаж Болгарії винищувачів F-16
Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні
Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ, пише "Європейська правда".
Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також боєприпаси на загальну суму $1,67 мільярда.
Закупівля восьми нових винищувачів F-16 Block 70 у США є одним із пріоритетних проєктів модернізації збройних сил Болгарії.
На початку 2019 року між урядами Болгарії та США було підписано чотири угоди про закупівлю восьми F-16 та супутнього обладнання, послуг та озброєння.
Міноборони Болгарії також планує другий етап закупівель, в рамках яких буде придбано ще вісім літаків F-16.
- Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі. Зараз це стає більш реальним.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе