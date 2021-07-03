Про це агенції Reuters заявив високопосадовець з Вашингтону, інформує Еспресо.TV.



За його словами, за таке рішення диктаторський режим Олександра Лукашенка буде "притягнуто до відповідальності".



Співрозмовник агенції також висловив своє бачення щодо тих спонук, якими керувався офіційний Мінськ, пішов на закриття кордону з Україною.



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"Схоже, режим Лукашенко знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти свого народу", - сказав американський чиновник.



"Ми продовжуватимемо підтримувати білоруський народ і притягувати до відповідальності режим", - запевнив він.

Як вже повідомлялося, в п'ятницю, 2 липня 2021 року, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною. "Через Україну до Білорусі потрапляє величезна кількість зброї", - сказав він.

Кабінет Міністрів прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.