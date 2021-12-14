США привітали санкції ЄС проти ПВК Вагнера

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.



"Сполучені Штати вітають дії Європейського Союзу щодо введення санкцій проти підтримуваної Росією ПВК Вагнера та пов'язаних з нею осіб. Ці дії підкреслюють нашу спільну відданість щодо реагування на дестабілізуючі дії цієї організації в численних регіональних конфліктах, включно з Україною, Сирією, Лівією, ЦАР та регіону Сахель", - йдеться у повідомленні.



Блінкен привітав відданість ЄС правам людини у всьому світі та підтримці територіальної цілісності й суверенітету України.



Державний секретар наголосив, що США, ЄС та партнери далі працюватимуть над поширенням спільних демократичних цінностей й закликатимуть міжнародну спільноту до санкцій у відповідь на подібні виклики.

Нагадаємо, у понеділок, 13 грудня, ЄС ввів санкції проти групи приватної військової компанії (ПВК) Вагнера. У санкційному списку - три компанії і вісім осіб, пов'язаних з ПВК.