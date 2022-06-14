США продовжать посилювати позиції України, щоб вона мала перевагу над ворогом, - Білий дім
Кремль не виявляє бажання до перемовин, але США продовжать підтримувати сильні позиції України, щоб вона була готова до переговорного процесу
Про це повідомила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Укрінформ.
"Це війна Путіна, це путінська неспровокована агресія проти суверенітету іншої держави. Україна має захищатися, і вони (українці – ред.) роблять це надзвичайно вражаючим чином", – прокоментувала позицію Білого дому Жан-П'єр.
За її словами, США і далі намагатимуться забезпечити Україні щонайбільш сильні позиції, щоби бути готовими до перемовин, коли прийде час.
На думку Вашингтону, війна має завершитися перемовинами, але зараз Кремль не демонструє бажання до них.
"Ми сподіваємося, що ця війна завершиться перемовинами, однак зараз ми не бачимо, щоби це бажання йшло від Кремля", – сказала Жан-П'єр.
- Нагадаємо, США щомісяця виділятимуть Україні $1,5 млрд.
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