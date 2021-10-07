"США продовжуватимуть підтримувати верховенство права та антикорупційні інституції в Україні": до Києва прибула заступниця помічника Блінкена

Про це повідомила пресслужба посольства США в Києві у Facebook.



Вона провела зустрічі з представниками уряду, громадянського суспільства та ЗМІ, де обговорювались відносини між країнами.



На зустрічі з заступником Міністра закордонних справ Дмитром Сеніком вона підтвердила підтримку безпеки України в ході здійснення реформ.



Дипломатка вшанувала понад 13 тис. українців, які загинули на сході України внаслідок російської агресії.



"Вона підкреслила на своїх зустрічах, що США продовжуватимуть підтримувати українське громадянське суспільство, верховенство права та антикорупційні інституції", - йдеться у повідомленні.

