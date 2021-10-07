"США продовжуватимуть підтримувати верховенство права та антикорупційні інституції в Україні": до Києва прибула заступниця помічника Блінкена
В Україну з візитом прибула заступниця помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніген
Про це повідомила пресслужба посольства США в Києві у Facebook.
Вона провела зустрічі з представниками уряду, громадянського суспільства та ЗМІ, де обговорювались відносини між країнами.
На зустрічі з заступником Міністра закордонних справ Дмитром Сеніком вона підтвердила підтримку безпеки України в ході здійснення реформ.
Дипломатка вшанувала понад 13 тис. українців, які загинули на сході України внаслідок російської агресії.
"Вона підкреслила на своїх зустрічах, що США продовжуватимуть підтримувати українське громадянське суспільство, верховенство права та антикорупційні інституції", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе