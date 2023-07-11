США розблокують довгоочікуваний продаж F-16 для Туреччини

Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Президент США Джо Байден погодить продаж винищувачів F-16 Туреччині після консультацій з Конгресом, заявив Джейк Салліван. Радник з національної безпеки сказав, що президент "чітко дав зрозуміти, що підтримує передачу".

"Він не зробив жодних застережень з цього приводу… Він має намір продовжити цю передачу", — сказав він.

Водночас Салліван не повідомив ніяких подробиць та можливих термінів щодо майбутньої угоди.

Зокрема деякі партнери з НАТО вважають, що Туреччина використала заявку Швеції на членство в НАТО для придбання раніше заблокованих до продажу винищувачів Lockheed Martin F-16 та комплектів модернізації для нинішніх військових літаків на 20 мільярдів доларів США, запит на котрі подали ще в жовтні 2021 року.