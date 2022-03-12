США розглядають можливість постачання Україні нових систем ППО

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників.



Адміністрація Байдена, під тиском з метою розширення арсеналу зброї, яку Україна має в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб пришвидшити передачу більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій.



Обговорення тривали напередодні запланованої на наступному тижні поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічей з союзниками по НАТО в Брюсселі та Словаччині, які разом з Польщею та Румунією вказали на готовність передати військову допомогу Києву. У Словаччини також є зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.



Речник Пентагону Джон Кірбі, що США готові допомогти Україні "тими можливостями, які, як ми знаємо, потрібні українцям і які вони дуже добре використовують". Він відмовився уточнити, які види зброї можуть бути включені в наступну хвилю поставок.



"Ми вважаємо, що найефективнішим способом підтримки українських військових у їхній боротьбі з Росією є надання збільшеної кількості протитанкової зброї та систем протиповітряної оборони, що ми продовжуємо робити з міжнародною спільнотою. Зараз українці чудово використовують цю зброю", - сказав генерал ВПС США Тод Волтерс.



Адміністрація Байдена стикається з негативною реакцією через своє рішення на початку цього тижня відмовитися від пропозиції Польщі, яка запропонувала відправку ряду своїх винищувачів МіГ-29 в Україну. Вашингтон, посилаючись на занепокоєння, що Росія розцінить цей крок як провокацію з боку США, заявив, що пропозиція Варшави не є "виправданою".



Видання зазначає, що країни НАТО обмежені в тому, що можуть відправити в Україну, частково через підготовку українських військових, яка в основному зосереджена на зброї радянського або російського виробництва, що існує в обмежених запасах.



За словами одного з чиновників, Україна запросила ЗРС С-300, і наразі тривають розмови про таку можливість.



Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просила у Вашингтона надати інші літаки. США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.



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