"Не вважаємо прийнятним": США щодо пропозиції Польщі передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України

Про це йдеться у заяві речника Пентагону Джона Кірбі, оприлюдненій на сайті Міноборони США.



У Пентагоні вважають, що пропозиція Польщі "викликає серйозні занепокоєння щодо всього НАТО". Водночас речник Міноборони США зазначив, що рішення про передачу Україні польських винищувачів залишається за польським урядом.



"Ми зараз контактуємо з польським урядом після оприлюдненої сьогодні (8 березня - ред.) заяви. Як ми вже говорили, рішення про передачу Україні літаків, які належать Польщі, в кінцевому підсумку за польським урядом. Ми продовжимо консультації з нашими союзниками та партнерами щодо нашої поточної допомоги Україні в галузі безпеки, тому що, насправді, пропозиція Польщі показує лише деякі складності, які представляє це питання. Перспектива винищувачів "у розпорядженні уряду США", які вилітають з бази США/НАТО в Німеччині, щоб полетіти в повітряний простір над Україною, де відбувається протистояння Росії, викликає серйозні занепокоєння для всього альянсу НАТО", - йдеться у повідомленні.



Водночас у Пентагоні заявили, що продовжать консультації з цього питання.



"Нам просто незрозуміло, чи є для цього істотне обґрунтування. Ми продовжимо консультуватися з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО щодо цього питання та складних матеріально-технічних проблем, які воно створює, але ми не вважаємо пропозицію Польщі прийнятною", - заявляє Пентагон.

Нагадаємо, Польща заявила, що готова передати США свої винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін.

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Про це у своєму зверненні повідомив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі.



"Нам просто не зрозуміло, чи є для цього істотне обґрунтування", - повідомив Кірбі.



Попередньо Міністерство Закордонних справ Республіки Польща повідомило про готовність негайно і безкоштовно розмістити всі свої винищувачі МІГ-29 на німецькій авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки.



"Перспектива винищувачів "у розпорядженні уряду Сполучених Штатів Америки", які вилітають з бази США/НАТО в Німеччині, щоб полетіти в повітряний простір між Росією та Україною, викликає серйозні занепокоєння для всього альянсу НАТО", - відповів на це прес-секретар Пентагону.