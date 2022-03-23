США розглядають можливість виключити РФ із G20
США висловили готовність провести консультації з партнерами по G20 про виключення Росії з цієї організації
Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
"Щодо питання G20 я скажу так: ми вважаємо, що для Росії вже не може бути звичного для неї порядку справ у міжнародних інституціях та міжнародному співтоваристві", - наголосив він.
За словами Джейка Саллівана, стосовно конкретних організацій і рішень, зокрема про виключення РФ із G20, США прагнуть провести консультації із союзниками в цих організаціях, перш ніж робити подальші заяви.
- Нагадаємо, Польща заявила, що запропонувала виключити Росію з групи G20 і що пропозиція отримала "позитивну реакцію" адміністрації США
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