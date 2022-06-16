США розширили санкції щодо авіакомпаній Білорусі через порушення обмежень

Про це пише Reuters.

Відповідно до наказу, виданого проти авіакомпанії, компаніям по всьому світу тепер заборонено обслуговувати, ремонтувати та іншим чином використовувати американські запчастини для обслуговування флоту "Белавіа".

Видання повідомляє, що 8 квітня Міністерство торгівлі обмежило польоти до Білорусі чи Росії літаків, які належать або експлуатуються в Білорусі, але виготовлені в Сполучених Штатах або в іншій іноземній країні використовуючи обладнання створене в США (більш ніж 25%). Зазначають що "Белавіа" здійснила понад 30 незаконних рейсів на літаках Boeing після 8 квітня в Білорусь, Росію, Туреччину, Грузію, ОАЕ та Єгипет.

Новий наказ завадить "Белавіа" використовувати будь-які американські технології для обслуговування літаків, що ускладнить виконання польотів. За словами чиновників, наказ стосується як літаків Boeing, так і Embraer, що використовує "Белавіа".

Сполучені Штати вжили аналогічних дій проти великих російських авіакомпаній, включаючи Аерофлот, Авіастар, Azur Air, Росію та Utair.

19 березня США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича.

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