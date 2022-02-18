США схвалили продаж 250 танків Abrams Польщі
Держдепартамент США схвалив продаж 250 танків Abrams для посилення обороноздатності Польщі
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Держдепартамент схвалив продаж 250 танків Abrams у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі", - написав міністр.
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