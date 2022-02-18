США схвалили продаж 250 танків Abrams Польщі

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.



"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Держдепартамент схвалив продаж 250 танків Abrams у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі", - написав міністр.

