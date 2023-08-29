США схвалили продаж крилатих ракет великої дальності Японії
Уряд США схвалив потенційний продаж Японії крилатих ракет повітряного базування великої дальності та відповідного обладнання на 104 млн доларів
Про це інформує Агентство співробітництва в галузі оборонної безпеки США.
"Державний департамент прийняв рішення, схваливши можливий іноземний військовий продаж уряду Японії спільних ракет протистояння повітря-земля з розширеною дальністю (JASSM-ER) та пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 104 мільйони доларів. Агентство співробітництва в галузі оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про цей можливий продаж сьогодні", - йдеться в заяві.
Японський уряд просить купити п’ятдесят ракет класу "повітря-земля" AGM-158B/B-2 та приймачі JASSM для системи GPS, ракети для навчання та контейнери для ракет, а також різне обладнання, боєприпаси, запасні частини, матеріали для інтеграції та тестування, навчання персоналу. Вони хочуть отримати від США програмне забезпечення, документацію секретного та несекретного рівня, доставлення, послуги уряду та підрядників з інженерії, техніки, логістики, теж дослідження та опитування, які потрібні для логістики та програм. Приблизна вартість цього складає 104 мільйонів доларів.
"Цей продаж підтримає зовнішньополітичні та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки головного союзника, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Запропонований продаж покращить здатність Японії протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечуючи можливості протистояння за допомогою передових ударних систем великої дальності для застосування на винищувачах повітряних сил самооборони Японії (JASDF), включаючи, але не обмежуючись ними, F-15J", - пояснюють в агенції.
Повідомляється, що цей продаж не зробить Японію сильнішою або слабшою в порівнянні з іншими країнами в регіоні. Lockheed Martin, компанія з Флориди, буде продавати це обладнання.
- Лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися 18 серпня про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю і ескалації войовничості Північної Кореї.
- Приблизно 25 серпня США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі.
- Також Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.5
- EUR Купівля 40.86Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе