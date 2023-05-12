Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США схвалили продаж Німеччині вертольотів Chinook на $8,5 млрд

США схвалили продаж Німеччині вертольотів Chinook на $8,5 млрд

12 травня, 2023 п'ятниця
06:55
Світ Держдеп США

Державний департамент США дозволив потенційний продаж Німеччині гелікоптерів CH-47F Chinook та супутнього обладнання до них на загальну суму 8,5 млрд доларів

Про це інформує Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони.

Минулого року Німеччина в межах модернізації своїх збройних сил оголосила про намір придбати 60 важких гелікоптерів Chinook. Метою такого рішення стало бажання замінити парк застарілих вертольотів CH-53.

До пакету, що схвалив Держдеп США, крім гелікоптерів, входять 140 двигунів Т-55-ГА-714А (120 встановлених, 20 запасних), системи попередження про ракетний напад, транспондери, навігаційні системи. Також пакет містить у собі радіостанції, прилади нічного бачення, технічну підтримку й низку інших модифікацій і супутнього обладнання для гелікоптерів

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є важливою силою політичної та економічної стабільності в Європі", - ідеться в повідомленні.

Також зазначають, що Німеччина планує використовувати гелікоптери Chinook для посилення оборони своєї країни та стримування регіональних загроз. Водночас наголошують, що цей продаж не змінить основний військовий баланс у регіоні і не матиме негативного впливу на готовність оборони США.

Основним підрядником виступить Boeing Helicopter Company, що у Філадельфії, штат Пенсільванія.

Наразі не повідомляється, чи підписали країни контракт щодо продажу гелікоптерів і чи завершили вони переговори. Також очікується, що на постачання цих гелікоптерів піде від 3 до 5 років.

  • 3 травня Держдеп США схвалив можливий продаж уряду Латвії морських ударних ракетних комплексів берегової оборони та пов'язаного з ним обладнання.
Німеччина
США
Читайте також:
технології
9 травня, 2023 вiвторок
Усі технології, які створювалися в Україні, опинилися в Китаї, - доктор технічних наук Лось
путін
11 травня, 2023 четвер
"Путін – найнебезпечніший дурень у світі": в Україні він не може ні перемогти, ні програти, ні зупинитися, - NYT
11 травня, 2023 четвер
Україна шокує росіян своїм контрнаступом, - BILD
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
12 травня
07:28
Бахмут
ISW: РФ "значною мірою" відмовилася від ідеї оточити українські сили у Бахмуті 
07:15
танк Аbrams M1/A1
Остін: Україна отримає танки Abrams на початку осені
06:35
Вест Гем, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати півфінальних матчів 11 травня
06:33
ЗСУ
ЗСУ відбили 44 атаки, уразили 11 пунктів управління й 9 артпідрозділів росіян на вогневій позиції
06:00
ЗСУ
ЗСУ почали "формувати" операції напередодні контрнаступу, - CNN
05:36
Володимир Зеленський
Зеленському відмовили у виступі під час фіналу Євробачення, аби "не політизувати конкурс"
05:25
Ювентус, Федеріко Гатті
Ліга Європи: результати півфінальних матчів 11 травня
04:32
Ілон Маск
Ілон Маск заявив, що йде з посади гендиректора Twitter
04:01
міномет
На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано автомобільний міст
03:34
Кшиштоф Пйонтек у "Мілані"
"Жирона" Циганкова підготувала бюджет для трансферу відомого футболіста з Польщі
02:48
Оновлено
Вибух. Ілюстрація
У Запоріжжі прогриміли вибухи
02:28
Слов'янськ
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, ще 11 поранено
02:17
стрілянина
У Німеччині сталась стрілянина на заводі Mercedes-Benz. Є загиблі
01:33
Ангеліна Калініна
Українка Калініна обіграла російську тенісистку на турнірі в Італії
01:13
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "дуже важливі новини" стосовно оборони України
00:59
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 травня
00:48
Фіорентина, Базель, Ліга конференцій
Ліга конференцій: "Базель" сенсаційно переграв "Фіорентину" у півфіналі
00:34
Рома, Лоренцо Пеллегріні, Ліга Європи
"Рома" перемогла "Байєр" у півфіналі Ліги Європи
00:19
Ювентус, Федеріко Гатті, Ліга Європи
"Севілья" втратила перемогу над "Ювентусом" у першому півфіналі Ліги Європи
00:13
євробачення 2013
Визначилися всі фіналісти Євробачення-2023
2023, четвер
11 травня
23:59
ЗАЕС
Є ознаки підготовки втечі окупантів з ЗАЕС: наш персонал готовий зайти туди за першим викликом, - Енергоатом
23:42
Зеленський
Зеленський схвалив стратегічний план реформування системи правопорядку України
23:19
Адвокат Богуслаєва пояснив прохання клієнта обміняти його в Росію "станом здоров'я"
22:58
Жозеп Боррель
Китай уже не може бути посередником у війні в Україні через "проросійську нейтральність", - Боррель
22:32
Кемаль Киличдароглу
РФ втручається у вибори президента Туреччини, - заява опонента Ердогана Киличдароглу
22:15
Андрій Мельник
Експосол України у Німеччині Мельник стане амбасадором у Бразилії
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Велика Британія надала ЗСУ ракети, які можуть знищити Кримський міст, ПАР озброює РФ, Трамп не підтримуватиме Україну. Світові ЗМІ про Україну 11 травня
21:32
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Ворог просто вводить нас в оману": Маляр про скарги окупантів під Бахмутом на брак боєприпасів
20:42
окупанти Бердянськ
Окупанти заявили, що вивезли з Запоріжжя 12 тис. мешканців, обіцяють "евакуювати" ще 50 тис.
20:38
Герхард Шредер
Польща почала розслідування ролі ексканцлера ФРН Шредера у підготовці Росії до війни з Україною, - ЗМІ
20:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Доля Тайваню залежить від України: Китай стримає лише поразка РФ, - посол Тайбею у США
20:04
OPINION
Лєна Чиченіна
Чи може український письменник матюкатися і займатися сексом?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 442 дня війни: ЗСУ ліквідували 5 артпідрозділів ворога, а Велика Британія передасть ракети, які можуть долетіти до Кримського мосту
19:58
Олексій Резніков
Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков
19:45
Ексклюзив
Папа Римський Франциск
Жорстка оцінка Папою Франциском агресії РФ щодо України відіграла б важливішу роль, ніж спроби діалогу, - доктор богослов’я Бабинський
19:32
МЗС Німеччини та Франції: Китай має визначитись щодо війни в Україні та вплинути на РФ
19:15
війна проти РФ ЗСУ
ЗСУ за добу уразили 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях і знищили їхнє ППО, - Генштаб
19:15
США та Китай
Головна тема - Україна: радник президента США з національної безпеки зустрівся з радником Сі Цзіньпіна
19:13
Оновлено
Окупанти
Посол США заявив, що ПАР передала Росії зброю для війни в Україні. У Преторії відповіли
19:08
Ексклюзив
Паспорт рф
На тимчасово окупованій Донеччині до травня бюджетники мали написати відмову від українського громадянства, - президент Центру досліджень Соцперспектив Донбасу Гармаш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV