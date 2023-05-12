США схвалили продаж Німеччині вертольотів Chinook на $8,5 млрд
Державний департамент США дозволив потенційний продаж Німеччині гелікоптерів CH-47F Chinook та супутнього обладнання до них на загальну суму 8,5 млрд доларів
Про це інформує Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони.
Минулого року Німеччина в межах модернізації своїх збройних сил оголосила про намір придбати 60 важких гелікоптерів Chinook. Метою такого рішення стало бажання замінити парк застарілих вертольотів CH-53.
До пакету, що схвалив Держдеп США, крім гелікоптерів, входять 140 двигунів Т-55-ГА-714А (120 встановлених, 20 запасних), системи попередження про ракетний напад, транспондери, навігаційні системи. Також пакет містить у собі радіостанції, прилади нічного бачення, технічну підтримку й низку інших модифікацій і супутнього обладнання для гелікоптерів
"Цей запропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки члена НАТО, який є важливою силою політичної та економічної стабільності в Європі", - ідеться в повідомленні.
Також зазначають, що Німеччина планує використовувати гелікоптери Chinook для посилення оборони своєї країни та стримування регіональних загроз. Водночас наголошують, що цей продаж не змінить основний військовий баланс у регіоні і не матиме негативного впливу на готовність оборони США.
Основним підрядником виступить Boeing Helicopter Company, що у Філадельфії, штат Пенсільванія.
Наразі не повідомляється, чи підписали країни контракт щодо продажу гелікоптерів і чи завершили вони переговори. Також очікується, що на постачання цих гелікоптерів піде від 3 до 5 років.
- 3 травня Держдеп США схвалив можливий продаж уряду Латвії морських ударних ракетних комплексів берегової оборони та пов'язаного з ним обладнання.
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