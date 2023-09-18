США та Іран розпочали обмін полоненими за посередництва Катару

Про це інформує Reuters.

Катарські посередники передавали повідомлення між США та Іраном під час перемовин про обмін полоненими, які відбувалися в Досі у двох окремих готелях.

За інформацією джерел агентства, п’ять американців, звільнених з іранської в’язниці "Евін", полетіли на катарському літаку з Тегерана до Дохи. Серед них були 67-річний еколог Морад Тахбаз який також має британське громадянство, бізнесмени 51-річний Сіамак Намазі та 59-річний Емад Шаркі.

Четвертий громадянин США був звільнений під домашній арешт, а п'ятий вже перебував під домашнім арештом. Їхні особи не розголошуються.

Два з п’яти іранців, яких звільнили з американської в’язниці, прибули у Доху.

Іранський речник МЗС Насер Канаані сказав, що двоє з них повернуться до Ірану, а двоє залишаться в США за своєю волею. Ще один звільнений іранець поїде до своїх родичів в іншій країні.

Щодо $6 мільярдів, які були заморожені в Південній Кореї через санкції США проти Ірану у 2018 році, перерахували на рахунки в Доху. За умовами угоди, Катар забезпечить, що ці кошти підуть на гуманітарні цілі.

Повідомляється, що республіканці США критикують угоду з Іраном. Вони заявляють, що президент США Джо Байден фактично дав хабар за американських громадян.

Що відомо про суперечки між США та Іраном

Відносини між Вашингтоном і Тегераном погіршилися після того, як республіканець Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди між Іраном і світовими державами, коли він був президентом у 2018 році.

У січні повідомлялося, що уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї, але найкращий шлях лежить через дипломатію.

Згодом заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що триває підготовка неофіційної угоди між США та Іраном щодо розмороження частини активів й не введення нових санкцій.

Президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію санкцій проти організацій та фізичних осіб з РФ та Ірану, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном.

12 вересня Сполучені Штати відмовилися від санкцій, щоб дозволити переказ $6 млрд іранських активів з Південної Кореї до Катару. Це необхідно для здійснення раніше оголошеного обміну ув'язненими між США та Іраном. Гроші були заморожені в Південній Кореї, яка зазвичай є одним з найбільших споживачів іранської нафти, коли Вашингтон наклав широкі фінансові санкції на Тегеран, і гроші не могли бути переведені.