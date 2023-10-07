США та Китай близькі до організації зустрічі лідерів країн на саміті АТЕС у листопаді, - Bloomberg 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, Вашингтон та Пекін наближаються до організації зустрічі лідерів на саміті АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) наступного місяця, хоча офіційні особи у Пекіні не підтвердили ці плани. Як зазначають джерела, передові групи обох країн вивчили можливе місце зустрічі у Сан-Франциско.

Раніше повідомлялося, що Білий дім розпочав планування можливої зустрічі президентів. У рамках підготовки до цієї зустрічі з візитом до Вашингтона найближчими тижнями може прибути міністр закордонних справ КНР Ван І.

Зустріч двох лідерів стала би першим випадком їхньої розмови після саміту G-20 на Балі у листопаді минулого року.

Протиріччя між США та Китаєм

Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.