США та Китай близькі до організації зустрічі лідерів країн на саміті АТЕС у листопаді, - Bloomberg
США та Китай близькі до організації зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді у Каліфорнії
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними співрозмовників агентства, Вашингтон та Пекін наближаються до організації зустрічі лідерів на саміті АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) наступного місяця, хоча офіційні особи у Пекіні не підтвердили ці плани. Як зазначають джерела, передові групи обох країн вивчили можливе місце зустрічі у Сан-Франциско.
Раніше повідомлялося, що Білий дім розпочав планування можливої зустрічі президентів. У рамках підготовки до цієї зустрічі з візитом до Вашингтона найближчими тижнями може прибути міністр закордонних справ КНР Ван І.
Зустріч двох лідерів стала би першим випадком їхньої розмови після саміту G-20 на Балі у листопаді минулого року.
Протиріччя між США та Китаєм
Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.
Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.
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