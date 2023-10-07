Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США та Китай близькі до організації зустрічі лідерів країн на саміті АТЕС у листопаді, - Bloomberg 

США та Китай близькі до організації зустрічі лідерів країн на саміті АТЕС у листопаді, - Bloomberg 

7 жовтня, 2023 субота
00:56
Світ Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)

США та Китай близькі до організації зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном у листопаді у Каліфорнії

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, Вашингтон та Пекін наближаються до організації зустрічі лідерів на саміті АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) наступного місяця, хоча офіційні особи у Пекіні не підтвердили ці плани. Як зазначають джерела, передові групи обох країн вивчили можливе місце зустрічі у Сан-Франциско.

Раніше повідомлялося, що Білий дім розпочав планування можливої зустрічі президентів. У рамках підготовки до цієї зустрічі з візитом до Вашингтона найближчими тижнями може прибути міністр закордонних справ КНР Ван І.

Зустріч двох лідерів стала би першим випадком їхньої розмови після саміту G-20 на Балі у листопаді минулого року.

Протиріччя між США та Китаєм

Останнім часом між двома країнами напружені стосунки. Вони погіршились в першу чергу через підтримку США Гонконгу. Також через скандал з китайською "шпигунською" кулею, збитою у небі над США. Додатково їх погіршили висловлювання Байдена, який назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

Окрім цього США ввели обмеження на постачання чипів у Китай, що серйозно вплинуло на економіку Пекіна.

Китай
США
Читайте також:
Обшуки НАБУ в компанії Archer
5 жовтня, 2023 четвер
Керівник виробника тепловізійних прицілів Archer заявив, що підприємство призупинило роботу через обшуки НАБУ
5 жовтня, 2023 четвер
Китай пам'ятає, що Росія колись захопила частину його територій, та чекає, коли посиплеться путінський режим, - Огризко
Олексій Арестович
4 жовтня, 2023 середа
Операція "прикриття": нардеп Дунда натякнув на кого працює Арестович
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.69
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
7 жовтня
01:08
Україна росія війна
РФ змінить порядок в'їзду для українців із третіх країн, - росЗМІ
00:45
Оновлено
Севастополь
У Севастополі двічі за вечір лунала повітряна тривога, окупанти перекривали рух Кримським мостом
00:28
Віктор Орбан
Орбан наступного тижня планує відвідати Грузію
00:11
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Нуль відсотків такої ймовірності": російський опозиціонер Пономарьов про призупинення Путіним війни через брак ресурсів
00:06
Міноборони Туреччини заявило про авіаудари по 15 об’єктах курдів на півночі Сирії
2023, п'ятниця
6 жовтня
23:38
Ексклюзив
"Обидві сторони конфлікту вийшли на плато активності": військовий експерт Грабський про ситуацію на фронті
23:37
У Білорусі організували зустріч дипломатів низки країн з депортованими українськими дітьми
22:52
на фото знищений унаслідок ракетного удару автомобіль волонтерів у Харкові, 6 жовтня 2023
Дві машини повністю знищені: естонські волонтери потрапили під обстріл у Харкові
22:47
Михайло Фрідман
Суд арештував активи Фрідмана, Авена й Косогова в Україні на 17 млрд грн
22:44
Огляд
Кадр з фільму "Міста та їхні герої"
Трансформери людей, яких створила війна. Рецензія
22:15
вантажівка
Сім неробочих МіГів на запчастини, вагони, вантажівки, танкер: Україна вилучить понад 800 одиниць рухомого майна РФ
21:51
ЗСУ продовжують штурми на Бахмутському напрямку й виснажують ворогів на всій лінії фронту, – Генштаб
21:51
фейк
Лукашенко заявив, що "конфлікт" в Україні запланували наперед: ЦПД оприлюднив добірку фейків від РФ за 6 жовтня
21:39
США китай санкції
Підтримували військову та оборонно-промислову базу РФ: США запровадили санкції проти 42 китайських компаній
21:36
Нідерланди_ прапор
На інвестиції, відновлення та реформи: Нідерланди виділять Україні 102 млн євро
21:35
Ексклюзив
Ігор Коломойський, суд
Позбавлення Коломойського громадянства України значно ускладнить його передачу США, - політолог Цибулько
21:08
У Косово прибули 200 британських солдатів для посилення миротворчої місії НАТО
21:01
Мая Санду
ПВК Вагнера на чолі з Пригожиним причетна до спроби повалення чинної влади Молдови, - президентка Санду
20:55
Вадим Гутцайт
Гутцайт закликав МОК вжити санкції щодо олімпійського комітету РФ за визнання ним "організацій" з ТОТ України
20:51
Ексклюзив
радбез ООН
Нардеп Гончаренко пояснив, чому Росію не виженуть з ООН та Радбезу
20:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чорноморський флот РФ покидає Крим. Окупанти накопичують сили для наступу на Лимано-Купʼянському напрямку. Воєнні підсумки тижня з Сергієм Згурцем
20:18
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили ситуацію на фронті та захист енергосистеми
20:00
Огляд
Міста та їхні герої
Коли життя стає фільмом: що подивитися на вихідних
20:00
ЧВК Вагнер
Китайська фірма продала ПВК Вагнера супутники для розвідки
19:46
Нікополь, російський обстріл, вибух
Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією: поранено жінку
19:43
Динамо
Полісся обіграло Динамо у матчі Прем'єр-ліги з рахунком 3:2
19:07
Оновлено
РФ вдарила по цивільних об'єктах Харкова: 2 людини загинуло, 30 - поранено
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 590 дня війни: 303 млрд грн на оборону України та успіхи ЗСУ у контрнаступі
18:46
Оновлено
РФ обстріляла кафе на Харківщині: кількість жертв зросла до 52
18:34
суд, суддя
Коригував удар по ринку "Барабашово" у Харкові: місцевого інформатора РФ засудили до 12 років ув'язнення
18:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:22
ЗСУ
На Бахмутському напрямку ЗСУ мають успіх, на Лимано-Куп'янському окупанти активізували бойові дії, - Євлаш
18:04
Мінекономіки
Позитивні тенденції демонструють майже всі сектори: Мінекономіки прогнозує зростання ВВП до 5%
18:03
Інтерв’ю
Тетяна та Макс Кідруки, засновники видавництва "Бородатий Тамарин"
Як Макс Кідрук та Тетяна Кідрук відкрили видавництво під час війни. Велика розмова “Еспресо”
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Україна на волосині. Чи дадуть США грошей на війну?
18:00
Австрія
Австрія викликала посла Росії через обстріл Грози
17:52
Ексклюзив
долар євро гривня валюта обмін
Яким буде курс гривні на початку грудня: прогноз керуючого партнера Бюро інвестпрограм
17:52
Оновлено
Росіяни двічі обстріляли селище Шевченкове на Харківщині: двоє поранених
17:34
Оновлено
кримінал, Олександр Куницький, Верховна Рада ,Слуга Народу
У Києві нардепи-"слуги" Куницький та Дмитрук побили чоловіка, їхні дії розслідуватимуть як кримінал
17:29
Денис Шмигаль
На подолання наслідків підриву Каховської ГЕС уряд додатково виділив 335 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV