Про це повідомляє "Голос Америки".

На спільній пресконференції представники південнокорейських та американських військових повідомили, що з 13 по 23 березня вони проведуть навчання "Щит свободи" – командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування. У цей же період відбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.

Представник американських військових повідомив, що навчання будуть включати вправи зі спільної висадки десанту, а за своїм масштабом вони будуть порівнянні з найбільшими весняними польовими навчаннями союзників Foal Eagle.