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США та Південна Корея у середині березня проведуть спільні військові навчання

4 березня, 2023 субота
03:09
Світ США, Південна Корея

Американські та південнокорейські військові оголосили про проведення найбільших спільних навчань за останні п'ять років, які відбудуться 13-23 березня

Про це повідомляє "Голос Америки".

На спільній пресконференції представники південнокорейських та американських військових повідомили, що з 13 по 23 березня вони проведуть навчання "Щит свободи" – командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування. У цей же період відбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.

Представник американських військових повідомив, що навчання будуть включати вправи зі спільної висадки десанту, а за своїм масштабом вони будуть порівнянні з найбільшими весняними польовими навчаннями союзників Foal Eagle.

  • Зазначається, що Північна Корея погрожує прийняти "безпрецедентно" рішучі заходи проти таких навчань. Ймовірно, вона відповість на них ракетними випробуваннями, оскільки розглядає подібні маневри як репетицію вторгнення.
Південна Корея
США
Військові новини
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