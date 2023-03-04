США та Південна Корея у середині березня проведуть спільні військові навчання
Американські та південнокорейські військові оголосили про проведення найбільших спільних навчань за останні п'ять років, які відбудуться 13-23 березня
Про це повідомляє "Голос Америки".
На спільній пресконференції представники південнокорейських та американських військових повідомили, що з 13 по 23 березня вони проведуть навчання "Щит свободи" – командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення їх потенціалів оборони та реагування. У цей же період відбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.
Представник американських військових повідомив, що навчання будуть включати вправи зі спільної висадки десанту, а за своїм масштабом вони будуть порівнянні з найбільшими весняними польовими навчаннями союзників Foal Eagle.
- Зазначається, що Північна Корея погрожує прийняти "безпрецедентно" рішучі заходи проти таких навчань. Ймовірно, вона відповість на них ракетними випробуваннями, оскільки розглядає подібні маневри як репетицію вторгнення.
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