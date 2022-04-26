США та союзники лобіюють залучення України до саміту G-20, - Bloomberg
Сполучені Штати просять Індонезію, яка прийматиме у листопаді саміт групи країн G20, запросити для участі в деяких заходах Україну
Про це повідомляє Bloomberg.
"США та деякі інші члени G-7 зараз просять Джакарту, яка заявила, що хоче "залишатися неупередженою" як головуюча у G-20, надати запрошення президенту Володимиру Зеленському для участь принаймні в частині зустрічей", - пише агентство.
Bloomberg зауважує, що "зміна у тактиці демонструє дипломатичні суперечки, з якими цього року стикається Індонезія як господар G-20. І це є дилемою для країн-членів, серед них і США, враховуючи війну Путіна в Україні, яка зараз вступає в третій місяць. Росія є членом G-20 разом із такими країнами, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій проти Москви за її агресію".
Запрошення Зеленського означатиме, що тема війни домінуватиме на саміті. У декого викликає побоювання, що обговорення інших питань, зокрема зміну клімату та бідність, буде відсунуто на другий план.
Рішення про запрошення України на листопадовий саміт ще не ухвалено.
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