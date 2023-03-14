США та Велика Британія домовились забезпечити Австралію атомними підводними човнами
Лідери США, Великої Британії й Австралії, які об’єдналися в альянс AUKUS, оголосили про спільний план забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами зі звичайним озброєнням для створення рівноваги з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні
Про це йдеться в спільній заяві лідерів AUKUS, оприлюдненій в понеділок, передає Укрінформ.
"Першою великою ініціативою AUKUS було наше історичне тристороннє рішення підтримати Австралію в придбанні ядерних підводних човнів зі звичайним озброєнням. Сьогодні ми розкриваємо наш шлях для досягнення цієї важливої можливості", - зазначається в заяві.
При цьому йдеться, що три країни разом займатимуться розробкою й виготовленням першого атомного підводного човна SSN-AUKUS на основі британського проєкту, який буде оснащений передовими технологіями всіх трьох країн Альянсу.
Водночас вже цього року австралійські військові моряки й цивільний персонал приєднається до ВМС США і Британського Королівського флоту для проходження навчань. Крім того, американські атомні підводні човни у 2023 році збільшать кількість візитів до портів Австралії для проведення навчань. Британські підводники продовжать цю практику у 2026 році. У 2027 році США й Британія планують розпочати передову ротацію підводних човнів, щоби прискорити навчання військово-морського персоналу Австралії.
Після 2030 року Сполучені Штати мають намір продати Австралії три підводних човни класу "Вірджинія" з можливістю продажу ще двох, якщо в цьому буде необхідність. Наприкінці 2030-х років Велика Британія планує завершити будівництво свого першого човна SSN-AUKUS. Ще за десять років, будівництво такого самого човна має завершитися в Австралії.
- Нагадаємо, президент США, а також прем’єр-міністри Великої Британії й Австралії зустрілися в понеділок на базі американських ВМС у Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Головна мета зустрічі – обговорення наступного етапу взаємодії трьох країн у межах альянсу AUKUS, який покликаний протидіяти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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