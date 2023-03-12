Про це повідомляє Bloomberg.

Ріші Сунак 12 березня прилетить до США, щоб зустрітися з очільником Білого дому Джо Байденом та прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Очікується, що вони оприлюднять кроки, які вони здійснять на наступному етапі програми створення атомних підводних човнів у рамках партнерства в галузі безпеки AUKUS, спрямованого на протидію Китаю.

Рішення про те, як рухатися далі, буде оголошено 13 березня, коли три лідери зустрінуться в Сан-Дієго. За словами людей, обізнаних з обговореннями, для створення першого човна знадобляться роки, що потребуватиме тимчасових заходів. Зокрема, США можуть розмістити атомні підводні човни в Австралії або продати їй підводні човни класу "Вірджинія".

Новий флот австралійських атомних підводних агрегатів базуватиметься на модифікованих британських човнах з американськими деталями.

"Сьогодні я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми створення атомних підводних човнів AUKUS, проєкту, який налагоджує зв’язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічну перевагу", – сказав Сунак напередодні візиту.

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін вже розкритикувала план та заявила, що США, Велика Британія та Австралія повинні "робити більше речей, які сприятимуть регіональному миру та стабільності".