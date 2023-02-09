США, Велика Британія та Австралія провели спільні навчання авіації з протидії Китаю
Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія 8 лютого провели спільні повітряні навчання, де імітували бойові дії проти китайських винищувачів та систем ППО
Про це поінформували в Reuters.
У середу, 8 лютого, Сполучені Штати, Велика Британія й Австралія провели спільні повітряні навчання: в пустелі Невада та за її межами відпрацьовувалася протидія китайським винищувачам та системам ППО
Командир 414-ї навчально-бойової ескадрильї, полковник ВПС США Джаред Хатчінсон, сказав, що щорічні навчання не прив'язані до жодних нещодавніх подій.
Журналісти нагадали, що минулого тижня в Америці збили "шар-шпигун" КНР, і це посилило напруженість між країнами.
"Китай - це лише той виклик, для якого ми тренуємося, щоб бути готовими... Ми вважаємо, що якщо ми готові до протидії Китаю, ми готові до будь-кого та будь-чого іншого", - сказав полковник ВПС США.
Основою навчань було вивчення далеких відстаней, з якими Сполучені Штати, Великобританія та Австралія муситимуть впоратися під час виконання операцій у Тихому океані, а також покращення оперативної сумісності ВПС трьох країн.
- Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США будуть у стані війни з Китаєм через два роки.
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