США, Велика Британія та Австралія провели спільні навчання авіації з протидії Китаю

Про це поінформували в Reuters.

У середу, 8 лютого, Сполучені Штати, Велика Британія й Австралія провели спільні повітряні навчання: в пустелі Невада та за її межами відпрацьовувалася протидія китайським винищувачам та системам ППО

Командир 414-ї навчально-бойової ескадрильї, полковник ВПС США Джаред Хатчінсон, сказав, що щорічні навчання не прив'язані до жодних нещодавніх подій.

Журналісти нагадали, що минулого тижня в Америці збили "шар-шпигун" КНР, і це посилило напруженість між країнами.

"Китай - це лише той виклик, для якого ми тренуємося, щоб бути готовими... Ми вважаємо, що якщо ми готові до протидії Китаю, ми готові до будь-кого та будь-чого іншого", - сказав полковник ВПС США.

Основою навчань було вивчення далеких відстаней, з якими Сполучені Штати, Великобританія та Австралія муситимуть впоратися під час виконання операцій у Тихому океані, а також покращення оперативної сумісності ВПС трьох країн.