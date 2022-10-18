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США та Велика Британія домовилися "вивести на новий рівень" співпрацю щодо санкцій проти Росії

18 жовтня, 2022 вiвторок
05:26
Світ Армія, Велика Британія

Вашингтон і Лондон домовилися посилити співпрацю у впровадженні та реалізації фінансових санкцій проти Росії

Про це йдеться у спільній заяві директора Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) Андреа Гакі та Директора Управління із впровадження фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) Джайлз Томсо.

Вони зазначили, що залишаються віддані тісним контактам країн і бачать "важливий ґрунт для виведення співпраці на новий рівень".

Відповідно до заяви, OFAC і OFSI виконують подібні функції та володіють схожими інструментами, зокрема, мають можливість застосовувати цивільні фінансові стягнення.

"Таким чином, ми вирішили ще більше поглибити співпрацю між OFSI та OFAC, щоб посилити як наші власні можливості, так і підтримку, яку ми надаємо тим, хто перебуває на передовій ефективного впровадження санкцій", – зазначили Гакі й Томсон.

За словами посадовців, вони розраховують на переваги співпраці не лише у зв'язку з санкціями, запровадженими у відповідь на вторгнення Росії в Україну, а й "у межах різних режимів санкцій, які часто застосовуються".

Гакі та Томсон зазначили, що OFAC та OFSI зосереджені на спільних підходах до "кіберзагроз та зловживання цифровими ресурсами, розширенні обміну інформацією та гарантуванні того, що наші санкції не перешкоджатимуть гуманітарній торгівлі й допомозі тим, хто її потребує".

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санкції проти Росії
США
Велика Британiя
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