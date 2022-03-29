США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Я маю надію, що Україна отримуватиме безперебійну військову підтримку з боку наших союзників. Принаймні, США є нашим надійним союзником. США разом з Великою Британією кажуть, що санкції з РФ не будуть зняті, якщо буде якась проміжна домовленість України з Росією. Вони наголошують на тому, що Путін повинен змінити політику та вивести війська з території України”, - пояснив Княжицький.



Княжицький зауважив, що головним відкритим питанням є готовність цих країн стати гарантами безпеки України.



“Питання гарантів безпеки для України є відкритим. Ми спостерігаємо за підтримкою США та Великої Британії, але водночас вони не хочуть закривати небо над Україною. Адже, закриття неба передбачає вступ військ НАТО у війну проти Росії. І, якщо вони стануть гарантами нашої безпеки, а Росія порушить договір, то вони мають протягом трьох днів вступити в таку війну. Тому, погодяться, чи ні такі країни як США та Великобританія, питання відкрите”, - додав Княжицький.



Княжицький вважає, що США та Велика Британія будуть підтримувати Україну до тих пір, коли, на їх думку, це не стане початком Третьої світової війни.

Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії.