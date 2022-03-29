США та Велика Британія надаватимуть нам допомогу, але їх готовність стати гарантами безпеки для України - питання відкрите, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що військова, політична та економічна підтримка партнерів України не зменшиться
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.
“Я маю надію, що Україна отримуватиме безперебійну військову підтримку з боку наших союзників. Принаймні, США є нашим надійним союзником. США разом з Великою Британією кажуть, що санкції з РФ не будуть зняті, якщо буде якась проміжна домовленість України з Росією. Вони наголошують на тому, що Путін повинен змінити політику та вивести війська з території України”, - пояснив Княжицький.
Княжицький зауважив, що головним відкритим питанням є готовність цих країн стати гарантами безпеки України.
“Питання гарантів безпеки для України є відкритим. Ми спостерігаємо за підтримкою США та Великої Британії, але водночас вони не хочуть закривати небо над Україною. Адже, закриття неба передбачає вступ військ НАТО у війну проти Росії. І, якщо вони стануть гарантами нашої безпеки, а Росія порушить договір, то вони мають протягом трьох днів вступити в таку війну. Тому, погодяться, чи ні такі країни як США та Великобританія, питання відкрите”, - додав Княжицький.
Княжицький вважає, що США та Велика Британія будуть підтримувати Україну до тих пір, коли, на їх думку, це не стане початком Третьої світової війни.
- Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що припинення вогню недостатньо для скасування санкцій проти Росії.
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