США таємно передали Україні машину для розмінування M1150 Assault Breacher, - Forbes

Про це пише Forbes.

Завдяки машині Assault Breacher, вартістю 4 мільйони доларів, екіпаж з двох людей може викопати та безпечно підірвати закопані міни, засипати траншеї та викопати протитанкові вали, а потім позначити крихітними прапорцями безпечну смугу для танків і бойових машин. Зазначається, що все це екіпаж може зробити, не покидаючи броньованої машини.

Видання повідомляє, що коли ЗСУ готувалися до контрнаступу на півдні України, союзники Києва пожертвували багато дериваційних машин, у тому числі найкращі фінські, норвезькі та південнокорейські моделі. Однак American Assault Breacher була відсутня в офіційних списках переданого обладнання.

Без офіційного оголошення американці відправили в Україну принаймні одну, а ймовірно шість таких машин. Цілком ймовірно, що Білий дім у своїх оголошеннях щодо військової допомоги Україні відніс машини до розпливчастої категорії "обладнання для розмінування".

Видання зазначає, що, хоча і не відомо, яка саме бригада отримала машини, "зрозуміло, яка бригада їх потребує".

47-ма механізована бригада української армії, яка оснащена багатьма найкращими в Україні важкими транспортними засобами західного виробництва, розпочала контрнаступ на півдні на початку червня з усіма шістьма проривними машинами Leopard 2R, які Фінляндія подарувала Україні.

За даними видання, 9 червня 47-ма бригада залишила три Leopard 2R під час невдалої спроби пробити щільне мінне поле на південь від Малої Токмачки в Запоріжжі.

Assault Breacher має всі якості Leopard 2R - плуги та товсту броню, - а також додаткові вбудовані пускові установки для лінійних зарядів, які можуть підривати мінні поля на відстані сотень метрів.

Assault Breacher, або ABV, є однією з найкраще захищених і найбільш універсальних машин для розмінування. Forbes розповідає, що пара таких транспортних засобів може виконувати ту саму роботу, для якої може знадобитися до шести менш універсальних транспортних засобів, таких як розмінувальники, бульдозери та екскаватори.

Старший капрал Джонатан Мюррей, механік штурмової морської піхоти, зазначив, що ця машина може розмінувати мінне поле в 10 разів швидше, ніж інженери вручну.