США цьогоріч планують виділити понад $450 млн на реформи в Україні
США мають виділити Україні $463 млн доларів в 2021 році на втілення реформ
Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.
"На підтримку зусиль України з втілення реформ уряд США з 2014 року надав Україні майже $2 млрд допомоги на розвиток та планує виділити понад $463 млн допомоги цього року", - йдеться у повідомленні.
Згідно з заявою, профінансують програми щодо розвитку демократії, прав людини, децентралізації, приватизації й реформи судів.
"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість", - йдеться у документі.
- США нададуть Україні "Джавелін" та інше летальне і нелетальне обладнання.
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