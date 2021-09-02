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США цьогоріч планують виділити понад $450 млн на реформи в Україні

2 вересня, 2021 четвер
07:24
Суспільство Байден Зеленский

США мають виділити Україні $463 млн доларів в 2021 році на втілення реформ

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.

"На підтримку зусиль України з втілення реформ уряд США з 2014 року надав Україні майже $2 млрд допомоги на розвиток та планує виділити понад $463 млн допомоги цього року", - йдеться у повідомленні.

Згідно з заявою, профінансують програми щодо розвитку демократії, прав людини, децентралізації, приватизації й реформи судів.

"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість", -  йдеться у документі.

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демократія
реформи
судова реформа
права людини
фінансування
приватизація
США
децентралізація
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