США цьогоріч планують виділити понад $450 млн на реформи в Україні

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, яку опублікував Офіс президента.



"На підтримку зусиль України з втілення реформ уряд США з 2014 року надав Україні майже $2 млрд допомоги на розвиток та планує виділити понад $463 млн допомоги цього року", - йдеться у повідомленні.



Згідно з заявою, профінансують програми щодо розвитку демократії, прав людини, децентралізації, приватизації й реформи судів.



"Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість", - йдеться у документі.

США нададуть Україні "Джавелін" та інше летальне і нелетальне обладнання.