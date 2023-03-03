США у Німеччині навчають українських воїнів плануванню війни, - Reuters
Сполучені Штати проводять у Німеччині навчання для українських військових з планування війни, щоб допомогти їм продумати майбутні рішення на полі бою
Про це повідомили в Reuters.
Зазначається, що у четвер, 2 березня, американські посадовці заявили про проведення навчань для українських захисників у контексті планування майбутніх рішень на полі бою.
Багатоденні тренування провели на базі армії США у Вісбадені, Німеччина, де в четвер побував голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.
Офіційні особи США відмовилися говорити про можливі сценарії бойових дій, які український військовий персонал вивчав під час навчань: "Ніхто не сидить там і не каже українцям: йдіть ліворуч, йдіть праворуч, зробіть те чи те. Це не робота міжнародної спільноти", - заявив Марк Міллі журналістам і додав: "Усе, що ми робимо, - це налагоджуємо структуру та механізми, щоб дозволити українцям навчитися самостійно діяти за різних сценаріїв".
Генерал Дарріл Вільямс, командувач армією США в Європі, похвалив українських військових, які були присутні на навчаннях, сказавши, що вони були "справді, дуже хороші".
- Нагадаємо, раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що "Росія перейшла до війни на виснаження. У неї дуже багато втрат, а командний дух надзвичайно низький, але росіяни беруть кількістю".
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