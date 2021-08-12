США у ОБСЄ підтримали "Кримську платформу"
США привітали проведення саміту "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Ми вітаємо саміт "Кримської платформи", який Україна проведе в Києві, і де США та інші члени міжнародного співтовариства підтримають Україну в заклику до Росії припинити окупацію", – мовиться у заяві тимчасової повіреної США в ОБСЄ Кортні Острієн.
Вона зазначила, що світ буде продовжувати тиснути на Росію через Крим.
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"Світ знає, що Крим - це Україна і ми продовжимо залучати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших жителів", - додала Острієн.
Вона згадала про справу кримськотатарського активіста, голови меджлісу в Судаку Ільвера Аметова, якого засудили до 8 місяців обмеження волі.
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає міжнародний координаційний механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
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