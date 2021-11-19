США в ОБСЄ попередили про "відповідні заходи" в разі подальшої агресії РФ проти України
В. о. заступника керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер заявила, що Сполучені Штати вживатимуть "відповідних заходів" у разі ескалації Росією війни проти України
Про це Розенсток-Сіллер сказала на засіданні Постійної ради ОБСЄ 18 листопада, передає "Укрінформ".
"Як заявив міністр (держсекретар США Ентоні Блінкен, - ред.) Блінкен минулого тижня у Вашингтоні, відданість Сполучених Штатів незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною. Якщо Росія здійснить подальші агресивні дії проти України або спробує використати енергію як зброю, ми налаштовані вжити відповідних заходів у координації з союзниками та партнерами", - сказала Розенсток-Сіллер.
Представниця американської місії в ОБСЄ додала, що США спостерігають за ситуацією на сході України та продовжать консультуватися з союзниками щодо цього питання. Розенсток-Сіллер наголосила, що будь-яка ескалація конфлікту викличе занепокоєння у США.
Крім того, представниця США звинуватила РФ у брехливих закидах щодо нібито ескалації конфлікту Україною.
"Ми всі знаємо, що Росія зробила у 2014 році - вона застосувала силу для вторгнення на суверенну територію України, захопивши Крим та розпочавши кривавий конфлікт на сході України, неправдиво заявивши, що її одностороння агресія була спровокована… Нещодавня ескалація ворожої риторики з боку Кремля проти України, включаючи безпідставні заяви про те, що суто оборонні дії України на власній українській території є провокацією, не залишилася непоміченою", - сказала Розенсток-Сіллер.
Американська дипломатка також подякувала українській стороні за стриманість і зазначила, що будь-які провокації йдуть з боку Росії з переміщенням військ поблизу кордону з Україною.
- Нагадаємо.ю 18 листопада тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила стурбованість тим, що представники РФ у своїх публічних заявах все частіше ставлять під сумнів суверенітет України.
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