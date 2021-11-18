Представниця США: З'являється все більше російських заяв, які ставлять під сумнів суверенітет України

Про це передає РБК-Україна.



"Останнім часом з'являється все більше публічних заяв (від росіян - ред.), які ставлять під сумнів українське право на суверенітет та самостійне прийняття рішень", - сказала Квін.



За її словами, такі провокаційні заяви ставлять під сумнів не лише український суверенітет та територіальну цілісність, а і показують, що росіяни намагаються перекласти з себе відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі. Однак дипломатка наголошує, що відповідальність лежить на Росії.



Квін додала, що США стурбовані тим, як на українських кордонах відбувається нарощення сил російських військ, і зазначила, що це питання обговорюється з усіма сторонами конфлікту.



"Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо збільшення кількості російських військ біля українського кордону, і ми сприймаємо це серйозно. Насамперед ми говоримо з українцями про це, запитуємо їхню думку, але також говоримо і з нашими союзниками, нарешті ми говоримо про це і безпосередньо з росіянами", - сказала Квін.



Дипломатка наголосила на тому, що позиція США збігається із позицією України в питанні концентрації російських сил та на важливості комунікації.



"Ми далі продовжуватимемо обмінюватися інформацією, щоб бути впевненими, що ми розуміємо ситуацію однаково", - сказала Квін.



Як повідомлялося раніше, прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав повідомлення щодо можливого повномасштабного російського вторгнення в Україну "безпідставним нагнітанням напруги".

Путін заявив, що ситуація в Україні "далека від вирішення" та звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод.