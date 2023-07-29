США виділили Тайваню пакет військової допомоги на $345 млн
США оголосили про надання Тайваню військової допомоги у розмірі 345 млн доларів, який у майбутньому має допомогти країні у протистоянні з Китаєм
Про це повідомляє Reuters.
У заяві Білого дому йдеться, що пакет військової допомоги включатиме озброєння, а також програми навчання тайванської армії. За словами джерел у Пентагоні, Вашингтон відправить переносні зенітно-ракетні комплекси, засоби розвідки та спостереження, вогнепальну зброю та ракети.
Повідомляється, що новий пакет є доповненням майже до 19 млрд доларів, які Тайвань витратить на покупку літаків F-16 та інших основних систем озброєння. Своєчасному виконанню цього контракту з постачання зброї перешкоджають проблеми з логістичними ланцюжками, які почалися під час пандемії COVID-19 та посилилися через тиск на глобальну оборонну промисловість, спричинений вторгненням Росії в Україну.
На думку експертів, перекидання запасів зброї на Тайвань зараз, до початку нападу, є одним із уроків, які США зробили з російського вторгнення в Україну.
Лю Пеньюй, представник посольства Китаю у Вашингтоні, заявив у п'ятницю, що Пекін "категорично проти" військових зв'язків США з Тайванем.
"США повинні припинити продавати зброю Тайваню і припинити створювати нові фактори, які можуть призвести до напруженості в Тайванській протоці", - додав Лю.
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Міністр оборони США Ллойд Остін попереджає, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку.
- У вівторок, 16 травня, колишня прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс прибула до Тайваню. Посольство Китаю у Британії відреагувало.
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