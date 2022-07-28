Про це повідомила амбасадорка України в США Оксана Маркарова у фейсбуці.

За словами амбасадорки, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило для гуманітарної допомоги Україні додаткові $74 млн.

"Це додаткове фінансування буде спрямоване на забезпечення постраждалих українців предметами першої необхідності, місцями для тимчасового проживання та фінансовими коштами, а також дасть можливість отримати необхідне медичне обслуговування та психологічну підтримку", - пише Маркарова.

Також Маркарова зазначила, що першочергові витрати вони обговорили з Адміністраторкою USAID Самантою Павер під час візиту Олени Зеленської до США.

Раніше повідомлялося, що США зробили внесок до Фонду кризового реагування ЄБРР у розмірі $500 млн для фінансової підтримки України.

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