"Росія - єдиний винуватець конфлікту": США в ОБСЄ відповіли РФ на закиди щодо використання Україною "Джавелінів" у зоні ООС

Про це йшлося під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі, повідомляє Укрінформ.

Постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич звинуватив Україну у порушенні Мінських домовленостей і спробі вирішити конфлікт на Донбасі силовим способом.



Також російський посол заявив про "внесок США у мілітаризацію України". Зокрема він згадав про кадри на телеканалі "ABC" з околиць Авдіївки, на яких видно, що в українських військових є американські ракетні комплекси "Джавелін". Лукашевич обурився з факту оснащення української армії таким озброєнням.

Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час свого виступу нагадала представнику РФ, що звинувачення на адресу України - безпідставні, а єдиний винуватець збройного конфлікту конфлікту - Росія.

"Росія може скільки завгодно звинувачувати Україну у тому, що вона є агресором, а Сполучені Штати - у наданні допомоги, але реальність така, що Росія є єдиним винуватцем цього конфлікту", - сказала Острієн.

Дипломатка також наголосила, що Україна має повне право на суверенітет і територіальну цілісність.

"І вона (Україна - ред.) також має право на самооборону. І я нагадую цій Постійній раді, що "Джавеліни" є зброєю виключно оборонного характеру", - заявила Острієн.