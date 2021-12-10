"Росія - єдиний винуватець конфлікту": США в ОБСЄ відповіли РФ на закиди щодо використання Україною "Джавелінів" у зоні ООС
Місія Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ відповіла на обурення Росії щодо використання Україною "Джавелінів" у зоні Операції об'єднаних сил, заявивши, що єдиним винуватцем конфлікту є сама РФ
Про це йшлося під час засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва у Європі, повідомляє Укрінформ.
Постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич звинуватив Україну у порушенні Мінських домовленостей і спробі вирішити конфлікт на Донбасі силовим способом.
Також російський посол заявив про "внесок США у мілітаризацію України". Зокрема він згадав про кадри на телеканалі "ABC" з околиць Авдіївки, на яких видно, що в українських військових є американські ракетні комплекси "Джавелін". Лукашевич обурився з факту оснащення української армії таким озброєнням.
Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час свого виступу нагадала представнику РФ, що звинувачення на адресу України - безпідставні, а єдиний винуватець збройного конфлікту конфлікту - Росія.
"Росія може скільки завгодно звинувачувати Україну у тому, що вона є агресором, а Сполучені Штати - у наданні допомоги, але реальність така, що Росія є єдиним винуватцем цього конфлікту", - сказала Острієн.
Дипломатка також наголосила, що Україна має повне право на суверенітет і територіальну цілісність.
"І вона (Україна - ред.) також має право на самооборону. І я нагадую цій Постійній раді, що "Джавеліни" є зброєю виключно оборонного характеру", - заявила Острієн.
- Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.
- 23 листопада ЗСУ відпрацювали нову тактику застосування "Джавелінів" і "Байрактарів" у бойових умовах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.71
- Актуальне
- Важливе