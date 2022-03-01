США вимагають виключення РФ із Ради ООН з прав людини

Про це повідомляє ZN.ua.

"Можна розумно поставити питання, чи варто дозволити державі-члену ООН, яка намагається захопити владу над іншою державою-членом ООН, роблячи при цьому жахливі порушення прав людини і завдаючи гуманітарних страждань, залишатися в цій раді", - сказав Блінкен.



Він попередив, що злочини РФ "зростають з кожною годиною", посилаючись на ракетні удари по цивільних об'єктах.

"Якщо президенту Путіну вдасться досягти поставленої ним мети повалити демократично обраний уряд України, криза з правами людини та гуманітарна криза лише погіршаться", - сказав дипломат.

Блінкен зпзначвив, що Кремль "підсилює репресії в Росії", розправляючись із опозицією.

Він додав: "Ми маємо направити рішучий і єдиний сигнал про те, що президент Путін має негайно припинити це".