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США випустили монети із синьо-жовтою українською символікою

10 травня, 2022 вiвторок
12:13
Світ пам'ятна монета у США

У США випустили срібні інвестиційні монети номіналом 1 долар із синьо-жовтим прапором, соняхами та іншими українськими символами

Про це повідомляє Музей грошей Національного банку України.

Як зазначають у Нацбанку, ці монети увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантів та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет.

Основою для зворотної сторони монети став дизайн створений за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде". На першій монеті навколо жінки у квітковому вінку розвівається синьо-жовтий прапор.

На реверсі другої Свобода одягнена у кольори українського прапора та крокує полем соняшників, із соняшників також її вінок та букет у руках.

"Соняшник здавна вважається українським символом любові до Батьківщини. Коли сонце сідає, сонях сумно опускає голівку – так і людина на чужині сумує за рідною землею, – розповідають у Музеї грошей. –  Суцвіття соняха стали також символом скорботи за загиблими на Донбасі українськими героями та символічним втіленням Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня".

На іншій стороні обох монет зображений культовий американський орел у польоті. На одній у своєму звичному вигляді, на другій – у кольорі української символіки.

  • Естонський Центральний банк випустить в обіг монету номіналом два євро, присвячену Україні та свободі, із дизайном харківської студентки-біженки

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