У Естонії випустять монету "Слава Україні" із дизайном української студентки-біженки
Естонський Центральний банк випустить в обіг монету номіналом два євро, присвячену Україні та свободі
Про це повідомляє прес-служба центробанку Естонії.
"Наглядова рада банку затвердила дизайн монети на позачерговому засіданні, що відбулося цього тижня. Дизайнерка монети – харків’янка Дар’я Тітова, яка зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Дизайнерка пояснила, що на монеті зображена дівчина як символ ніжності, яка захищає пташку в її руці. У дизайні також присутній колос пшениці", – розповідають у центробанку.
Це перший випадок, коли у Естонії випускають монету іноземною мовою. Текст «Слава України» вирішили використати як символ незалежності та опору України.
"Зазвичай створення монети в два євро зі спеціальним дизайном займає більше 18 місяців, але в цьому випадку попередні роботи розпочалися в квітні, і центральний банк сподівається випустити 2 мільйони монет номіналом у два євро, присвячених Україні на наприкінці цього або на початку наступного року. Дизайн монети в два євро має бути затверджений Європейською комісією та країнами-членами Європейського Союзу", – пояснюють представники банку.
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